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رقم الخبر: 182896 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 17:48 الاقسام: عربيات  
انعقاد أولى جلسات الحكومة الجديدة اللبنانية
اميل لحود: الإرهاب والصهيونية وجهان لعملة واحدة

انعقاد أولى جلسات الحكومة الجديدة اللبنانية

انعقدت أولى جلسات الحكومة الجديدة في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ظهر الاربعاء في قصر بعبدا، بعد أن التقط الوزراء الى جانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري الصورة التذكارية في باحة القصر الرئاسي.

ورداً على سؤال حول البيان الوزاري، قال بري قبيل مغادرته قصر بعبدا ""ان شاء الله خير" وآمل أن ننجزه قبل نهاية العام".
من جانبه أكد الرئيس السابق اميل لحود للوفد الجنوبي انه لولا المقاومة ودماء شهدائها وجرحاها وتضحيات الجيش اللبناني، لكان لبنان لا يزال يرزح تحت الاحتلال الصهيوني ولكان الاسرائيلي يسرح ويمرح في ارضنا ويعتدي على ابناء شعبنا.
واعتبر الرئيس لحود أن "ما تقوم به المقاومة وما تقدمه اليوم في سوريا البلد الشقيق والغالي في محاربة العصابات الارهابية التكفيرية لا يقل اهمية عمّا قامت به وتقدمه في مواجهة العدو الصهيوني"، مشيرا الى أن "الارهاب والصهيونية هما وجهان لعملة واحدة وإن اختلفت التسميات فالاساليب والاهداف واحدة وهو النيل من المقاومة والقضاء عليها خدمة للاميركيين والاسرائيليين لانشاء شرق اوسط جديد".
 

 
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مصدر الخبر: بيروت ـ وكالات
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