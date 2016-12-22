أكد السفير الروسي لدى الكويت الكسي سولوماتين أن السلطات الكويتية اتخذت إجراءات خاصة لضمان سلامته، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شهدها محيط السفارة قبل أيام، وإثر مقتل سفير روسيا لدى تركيا الاثنين.

وأثنى سولوماتين في تصريحات نشرتها الصحف الكويتية صباح أمس الأربعاء على جهود السلطات الكويتية وما تبذله من أجل تأمين السفارة وتقديم جميع التسهيلات للدبلوماسيين العاملين فيها، قائلا "لقد خصصت السلطات الكويتية لي حراسا إضافيين وأنا لا أشعر بقلق، وأثق في الإجراءات الأمنية المتخذة لحمايتي وحماية السفارة الروسية والعاملين فيها".

من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المراسم السفير ضاري العجران أن الكويت تتخذ جميع الإجراءات الأمنية لتأمين وحماية البعثات الدبوماسية ومقراتها، مشيرا إلى أن ذلك هو ما نصت عليه اتفاقية فيينا.