  • الخميس ٢٢ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الخميس , ديسمبر 22, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 182894 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 17:43 الاقسام: عربيات  
تشديد الحراسة على السفير الروسي بالكويت

تشديد الحراسة على السفير الروسي بالكويت

أكد السفير الروسي لدى الكويت الكسي سولوماتين أن السلطات الكويتية اتخذت إجراءات خاصة لضمان سلامته، وذلك في أعقاب الاحتجاجات التي شهدها محيط السفارة قبل أيام، وإثر مقتل سفير روسيا لدى تركيا الاثنين.

وأثنى سولوماتين في تصريحات نشرتها الصحف الكويتية صباح أمس الأربعاء على جهود السلطات الكويتية وما تبذله من أجل تأمين السفارة وتقديم جميع التسهيلات للدبلوماسيين العاملين فيها، قائلا "لقد خصصت السلطات الكويتية لي حراسا إضافيين وأنا لا أشعر بقلق، وأثق في الإجراءات الأمنية المتخذة لحمايتي وحماية السفارة الروسية والعاملين فيها".
من جهته، أكد مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المراسم السفير ضاري العجران أن الكويت تتخذ جميع الإجراءات الأمنية لتأمين وحماية البعثات الدبوماسية ومقراتها، مشيرا إلى أن ذلك هو ما نصت عليه اتفاقية فيينا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الكويت ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0647 sec