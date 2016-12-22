رحبت الصين، اليوم الأربعاء، بتوافق تركيا وروسيا وإيران خلال اجتماع وزراء خارجيتها مؤخرًا، حول وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية وإيجاد حل للأزمة في سوريا.

وأوضحت متحدثة الخارجية الصينية، هوا تشونين، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن تطبيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية، يشكلان جزءين هامين من حل الأزمة في سوريا.

وأبدت المتحدثة استعداد بلادها لدعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة لاستئناف عمليات السلام.

كما دعت "تشونين" الأطراف المعنية بالملف السوري، إلى التعاون من أجل تحسين الأوضاع الراهنة في البلاد.

وأمس الثلاثاء، أصدرت كل من تركيا وروسيا وإيران، بيانًا ثلاثيًا، أبدت فيه استعدادها لضمان "اتفاقية مستقبلية" يتم التفاوض عليها بين النظام السوري والمعارضة.

جاء ذلك، في إعلان ثلاثي، صدر عن وزراء الخارجية؛ التركي مولود جاويش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف، عقب اجتماعهم بموسكو حول الأوضاع بسوريا، تبعه مؤتمر صحفي مشترك.

وأكدت الدول الثلاث، بحسب ما جاء في الإعلان، "احترامها سيادة واستقلال سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، دون النظر إلى الانتماءات العرقية والدينية والمذهبية".

وأشار الإعلان المشترك، إلى أن الدول الثلاث متفقة على "عدم إمكانية حل المشكلة السورية بالطرق العسكرية".