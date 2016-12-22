وقال نائب عام المحكمة، القاضي العسكري العميد زياد العدوان، إنّ «المحكمة جرّمت قاتل حتّر بتهم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال من شأنها إثارة الفتنة، والقتل العمد، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص».

كما حكمت المحكمة على شخصين آخرين هما بائع السلاح إلى القاتل والوسيط بالسجن لمدة «سنة واحدة».

وفي أوّل رد فعل على الحكم، قال القاتل «حسبي الله ونعم الوكيل، لله العزة ورسوله والمؤمنين».

وكان حتّر قد اغتيل في 24 أيلول (سبتمبر) 2016 بثلاث رصاصات اخترقت رأسه بالقرب من قصر العدل في منطقه العبدلي في عمّان أثناء توجّهه لحضور جلسة في المحكمة، حيث تمكّن رجال الأمن من القبض على مطلق النار والسلاح الناري الذي كان بحوزته.

