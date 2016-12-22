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رقم الخبر: 182892 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 17:38 الاقسام: عربيات  
الإعدام لقاتل الصحافي والكاتب الأردني ناهض حتّر

الإعدام لقاتل الصحافي والكاتب الأردني ناهض حتّر

حكمت محكمة أمن الدولة الأردنية الاربعاء على رياض إسماعيل أحمد عبدالله (49 عاماً) قاتل الصحافي والكاتب الأردني ناهض حتّر، بالاعدام شنقاً حتى الموت، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال نائب عام المحكمة، القاضي العسكري العميد زياد العدوان، إنّ «المحكمة جرّمت قاتل حتّر بتهم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال من شأنها إثارة الفتنة، والقتل العمد، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص».
كما حكمت المحكمة على شخصين آخرين هما بائع السلاح إلى القاتل والوسيط بالسجن لمدة «سنة واحدة».
وفي أوّل رد فعل على الحكم، قال القاتل «حسبي الله ونعم الوكيل، لله العزة ورسوله والمؤمنين».
وكان حتّر قد اغتيل في 24 أيلول (سبتمبر) 2016 بثلاث رصاصات اخترقت رأسه بالقرب من قصر العدل في منطقه العبدلي في عمّان أثناء توجّهه لحضور جلسة في المحكمة، حيث تمكّن رجال الأمن من القبض على مطلق النار والسلاح الناري الذي كان بحوزته.
 

 
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مصدر الخبر: عمان ـ وكالات
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