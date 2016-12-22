وأعلن سيف الله حقيقي، اليوم الأربعاء، عن حضور المستثمرين الأجانب في قطاع تربية الأسماك في الأقفاص، مصرحاً أن النرويج تعتبر بلداً رائداً في هذا المجال ونشهد حالياً حضور المستثمرين من هذا البلد في تنفيذ مشاريع تربية الأسماك في المياه الجنوبية والشمالية للبلاد.

وصرح أن صناعة تربية الأسماك في الأقفاص سيحقق قفزة كبيرة في قطاع مصايد الأسماك والإستزراع المائي. مضيفاً: إننا سنشهد إنتاج 200 ألف طن من الأسماك سنوياً من خلال تربية الأسماك في الأقفاص. وتابع: ان هذا الرقم سيصل إلى 400 ألف طن حتى السنوات الـ9 المقبلة، قائلاً: انه سيتم إنتاج 20 ألف طن من الأسماك عبر تربيتها في الأقفاص خلال العام الحالي.