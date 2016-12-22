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رقم الخبر: 182890 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 17:29 الاقسام: محليات  
الصليب الاحمر الدولي يعلن استعداده لإيصال المساعدات الايرانية لاهالي حلب
ردا على رسالة الهلال الاحمر الايراني

الصليب الاحمر الدولي يعلن استعداده لإيصال المساعدات الايرانية لاهالي حلب

أعلنت المكاتب الاقليمية لاتحاد الصليب الاحمر الدولي في بيروت ودمشق استعدادها لتقديم التسهيلات في ايصال المساعدات الانسانية لجمعية الهلال الاحمر الايرانية الى الشعب المنكوب في حلب السورية.

وفي معرض رده على رسالة رئيس جمعية الهلال الاحمر الايرانية الدكتور محسن ضيائي بشان مساعدة المنكوبين في مدينة حلب، رحب الامين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر الحاج اس سي، رحب بهذه المبادرة الانسانية؛ مؤكدا استعداد المكتبين الاقليميين للاتحاد الدولي في كل من بيروت ودمشق لتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص.
وفيما اعرب عن قلقه من الاوضاع الانسانية الراهنة في حلب، قال الحاج اس سي انه على تواصل قريب مع زملائه في هذه المدينة السورية؛ مضيفا ان جمعية الصليب الاحمر الدولية ساهمت بشكل مباشر في عملية اخراج باقي المواطنين من حلب.

 

 
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