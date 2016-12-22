وفي معرض رده على رسالة رئيس جمعية الهلال الاحمر الايرانية الدكتور محسن ضيائي بشان مساعدة المنكوبين في مدينة حلب، رحب الامين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر الحاج اس سي، رحب بهذه المبادرة الانسانية؛ مؤكدا استعداد المكتبين الاقليميين للاتحاد الدولي في كل من بيروت ودمشق لتقديم التسهيلات اللازمة في هذا الخصوص.

وفيما اعرب عن قلقه من الاوضاع الانسانية الراهنة في حلب، قال الحاج اس سي انه على تواصل قريب مع زملائه في هذه المدينة السورية؛ مضيفا ان جمعية الصليب الاحمر الدولية ساهمت بشكل مباشر في عملية اخراج باقي المواطنين من حلب.



