أعرب وزير التجارة الكمبودي بن بوساك، لدى لقائه الملحق التجاري الايراني في فيتنام محسن رضائي بور، أعرب عن استعداد بلاده لرفع مستوى التعاون التجاري مع ايران، مشدداً على أن بلاده مستعدة للقيام بتسهيل دخول التجار الايرانيين الى كمبوديا.

وأشار رضائي بور، لدى حديثه لمراسل (إرنا)، الى أن اللقاء جرى على هامش معرض كمبوديا 2016، وأن الوزير الكمبودي أشار الى زيارته الى ايران عام 2006، مؤكداً حاجة بلاده للنفط والغاز والبتروكيماويات الايرانية. ولفت الى أنه بحث مع الوزير الكمبودي موضوع إمكانيات البلاد وقدراتها في قطاعات الخدمات الفنية الهندسية وصناعة الأدوية ومنتجات المشتقات النفطية والبتروكيماوية والغاز.

ونوه رضائي بور الى أن ايران بدورها بحاجة الى السلع والبضائع التي تنتجها كمبوديا من المطاط والخشب والفلفل والرز، وباستطاعة البلدين رفع مستوى تعاونهما في هذه المجالات.