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رقم الخبر: 182888 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 17:30 الاقسام: اقتصاد  
التنمية القائمة على الصادرات استراتيجية جيدة للتقدم الإقتصادي في إيران
باحث كوري جنوبي:

التنمية القائمة على الصادرات استراتيجية جيدة للتقدم الإقتصادي في إيران

أكد الباحث في مؤسسة الاقتصاد الصناعي والتجاري الكورية الجنوبية، دانغ جو، ضرورة التعويل على الصناعات التي تحوي طاقات تنموية كامنة كالصناعات البتروكيماوية، والتركيز على الصادرات لكونهما يشكلان استراتيجية جيدة للتنمية الاقتصادية في ايران.

وفي تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء في طهران، قال دانغ جو: ان ايران دولة ثرية من حيث الموارد الطبيعية والتي يمكن استخدامها في سياق تعزيز الصادرات، وبالتالي التنمية الاقصادية في البلاد. ولفت الخبير الاقتصادي الكوري الجنوبي الى ضرورة تذليل العقبات السياسية، وفي المقابل تعزيز علاقات الصداقة مع البلدان الأخرى وخاصة دول الجوار بهدف تصدير المنتجات الايرانية إليها.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار دانغ جو الى العقبات التي تقف أمام عضوية ايران في منظمة التجارة العالمية، قائلاً: ان العضوية في هذه المنظمة رهن بتوفر شروط مبدئية لدى الدول الراغبة في ذلك ومنها فتح بوابات الاقتصاد وخفض الرسوم الجمركية.

 
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