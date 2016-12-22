أعلن المدير العام لبنك (توسعة صادرات) عن عزم إيران والبرازيل علي تعزيز التبادلات التجارية بينهما من ملياري دولار إلى 5 مليارات دولار.

وقال علي صالح آبادي: ان لجنة التعاون الإقتصادي المشتركة بين البلدين استهدفت رفع قيمة التبادلات التجارية إلى 5 مليارات دولار. وأشار إلى أن تعزيز التبادلات التجارية يستلزم تطوير العلاقات المصرفية، حيث تم خلال زيارته للبرازيل التشاور مع مسؤولي عدد من البنوك الخاصة والحكومية.

ولفت صالح آبادي إلى إجراء المشاورات بين البنوك والمسؤولين السياسيين في البلدين، قائلاً: انه أكد الجانبان علي إقامة العلاقات المصرفية بين البنوك الإيرانية والبرازيلية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعاون صندوقي ضمان الصادرات في البلدين. وصرح أن كلاً من بنوك (دوبرازيل)، و(كاشيا)، و(ايتاو)، و(برادسكو) و(بندس) تعتبر من البنوك التي خاض بنك (توسعة صادرات) في المفاوضات معها .

وأشار المدير العام لبنك (توسعة صادرات) إلى منح الهند خط إئتمان بقيمة 500 مليون يورو لإيران خلال زيارته لهذا البلد للاستخدام في إستيراد المعدات في ميناء جابهار وتطوير خطوط النقل السككية، لافتاً إلى المفاوضات المبدئية مع البنك الهندي للإستيراد والتصدير (اكسيم بنك) لتبادل خطوط الإئتمان، قائلاً: انها تستخدم في توفير السلع الرئيسية والمواد الأساسية للمصانع.

وأعلن صالح آبادي عن بدء المفاوضات لإقامة العلاقات مع 4 بنوك هندية، قائلاً: انه في مؤتمر تجاري كبير بين البلدين بحث المسؤولون تطوير العلاقات الثنائية .