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رقم الخبر: 182886 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 17:26 الاقسام: اقتصاد  
نمو حجم صادرات السلع الإيرانية إلى دول الجوار

نمو حجم صادرات السلع الإيرانية إلى دول الجوار

تظهر البيانات الصادرة بشأن تبادلات إيران التجارية مع 15 بلداً جاراً بأن عملية صادرات ايران لمختلف سلعها إتخذت إتجاهاً تصاعدياً خلال السنوات العشر الماضية.

وبحسب المعطيات، إستمر نمو صادرات السلع إلى كل من دول الكويت وقطر وكازاخستان وسلطنة عمان والسعودية والعراق وروسيا وتركيا وتركمانستان وباكستان والبحرين وأرمينيا والإمارات وأفغانستان وآذربايجان سبب في تحقيق الميزان التجاري الإيجابي، كما ارتفع حجم صادرات ايران إلى أفغانستان والعراق وسلطنة عمان وقطر والكويت والإمارات خلال هذه الفترة.

وتشير البيانات إلى أنه شهدت عملية استيراد العراق وأفغانستان وسلطنة عمان لمختلف السلع الإيرانية ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وهو مؤشر علي توطيد العلاقات التجارية بين إيران ودول العالم.

 
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