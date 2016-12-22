اشاد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام آية الله الشيخ كبر هاشمي رفسنجاني، بالعلاقات والاواصر المتينة القائمة بين طهران وسراييفو.

ولدى استقباله رئيس مجلس القوميات البوسني صفت سوفتيتش في طهران ، اعرب هاشمي رفسنجاني، عن ارتياحه لزيارة المسؤولين البوسنيين لطهران معتبرا هذه الزيارة بانها تبعث على السرور للشعب والمسؤولين الايرانيين.

واشار الى الحروب الطاحنة في المنطقة، موضحا ان البوسنة والهرسك تقع في منطقة حساسة للغاية، واثنى في ذات الوقت على الشعب البوسني ووصفه بالمثقف والصابر.

واعرب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام عن ابتهاجه لاستتباب السلام والامن بين مختلف الطوائف والاعراق في يوغسلافيا السابقة.

واوضح، انه خلال الحروب التي فرضت على البوسنة والهرسك (في القرن الماضي) فقد مدت ايران يد الصداقة الى البوسنة لان شعبها واجه التعسف والظلم.

واكد هاشمي رفسنجاني على توفر الطاقات الهائلة المتاحة على صعيد التعاون بين البلدين، مؤكدا ان البوسنة والهرسك تمتلك حق اختيار مجالات التعاون مع ايران.

واوضح، انه بالنظر الى العلاقات القائمة بين البوسنة والهرسك والاتحاد الاوروبي، يمكنها تحديد مجالات التعاون مع ايران والتخطيط لها.

ونوه الى ايضاحات رئيس مجلس القوميات البوسني حول زيارته لاصفهان واعجابه بالتعايش السلمي القائم بين مختلف الاديان في هذه المدينة، موضحا ان هذه الحالة تعم جميع ارجاء ايران حيث ان مختلف الطوائف والمذاهب لديهم نواب في المجلس الشورى الاسلامي وفق تصريح الدستور رغم قلة عدد اتباعهم.

من ناحيته اعتبر رئيس مركز الابحاث الاستراتيجية بمجمع تشخيص مصلحة النظام علي اكبر ولايتي، ان الشعب البوسني هو في قلب الشعب الايراني، مؤكدا ضرورة رفع مستوى العلاقات بين البلدين.

وخلال استقباله رئيس مجلس القوميات (الشيوخ) ببرلمان البوسنة والهرسك صفت سوفيتش في طهران ، لفت ولايتي الى ماضي التعاون الطويل بين ايران والبوسنة، وان الشعب الايراني وقف الى جانب الشعب البوسني في الظروف الحساسة جدا التي مرت بها جمهورية البوسنة والهرسك.

واعتبر ولايتي زيارة رئيس مجلس القوميات في البرلمان البوسني والوفد المرافق له الى طهران مؤشرا للعزم الوطني لبلاده لتطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

من جانبه اشار رئيس مجلس القوميات بالبرلمان البوسني الى العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين واضاف، انه في هذه المنطقة التي تعمها الازمات تعتبر الجمهورية الاسلامية الايرانية دولة آمنة ومستقرة واحد اركان الاستقرار بالمنطقة واحد الاعمدة الاساسية لمحاربة الارهاب.

واشار سوفيتش الى الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة 5+1 واعتبره انجازا كبيرا لايران والعالم، موجها التهنئة لايران لمناسبة هذا الاتفاق. واعرب عن امله بان يكون هنالك تبادل لوجهات النظر بين البلدين في مختلف المجالات.

بدوره اكد مساعد وزير الخارجية مرتضى سرمدي ضرورة رفع العقبات المصرية بين ايران والبوسة من اجل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

ولدى استقباله رئيس مجلس القوميات في البوسنة والهرسك «صفت سوفتيتش» ، اشار سرمدي الى ان العمل مع البوسنة والهرسك تتصدر اولويات الجمهورية الاسلامية الايرانية في كافة المجالات وقال ان وضع العلاقات بين البلدين ليس بالمستوى المطلوب وينبغي العمل على النهوض بالعلاقات بين البلدين عقب الاتفاق النووي في كافة المجالات لاسيما الحقل الاقتصادي .

واكد سرمدي انه لا يمكننا من دون اقرار العلاقات المصرفية ان نتوقع تنمية العلاقات الاقتصادية بين ايران والبوسنة داعيا الى رفع العقبات التي تعترض العلاقات المصرفية بين البلدين ومساعدة القطاع الخاص في البلدين لتنويع العلاقات التجارية الثنائية.

بدوره اشاد الضيف البوسني بدعم ايران حكومة وشعبا لبلاده واشار الى زيارة الوفود السياسية البوسنية الى ايران معتبرا هذه الزيارات دليلا على عزم البوسنة حكومة وشعبا لتطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية .

كما اعتبر وجود الارادة السياسية بين مسؤولي البلدين والمصالح المتبادلة لتطوير العلاقات التجارية بانها افضل محرك لبلوغ الاهداف المرسومة في مختلف المجالات.



