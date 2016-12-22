أفاد موقع (بيزنس ركوردر) الإخباري، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن وزير التجارة الباكستاني خرم دستغير خان سيزور إيران قريباً بهدف إجراء المباحثات بشأن اتفاقية التجارة الحرة لتعزيز التبادلات التجارية الثنائية.

ومن المقرر أن يزور دستغير خان طهران في غضون يومي ۲۸ و۲۹ ديسمبر تلبية لدعوة وزير الصناعة والتجارة والمناجم محمدرضا نعمت زادة. وقد عقد مسؤولو البلدين لقاءات بشأن اتفاقية التجارة الحرة.

ومع تحقيق الإنفراج في الإقتصاد الإيراني عقب إلغاء الحظر الدولي، تقوم حالياً وزارة التجارة الباكستانية بدراسة سبل لتعزيز التجارة الثنائية بين البلدين ورفع مستواها إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويبدأ المسؤولون في البلدين المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة وإقامة المعارض وزيارات وفود البلدين وإزالة العقبات الجمركية وإقامة الإجتماعات المستمرة بين لجنتي التجارة المشتركة والتجارة الحدودية المشتركة وتفعيل مجلس تجاري مشترك وفتح مزيد من المناطق الحدودية الدولية وإنشاء أسواق حدودية.