ارتفع الذهب، اليوم الأربعاء، معوضاً خسائره التي تكبدها في وقت سابق مع نزول الدولار من أعلى مستوياته في 14 عاماً الذي لامسه في الجلسة السابقة.

وبحلول الساعة 21ر06 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 4ر0 بالمئة إلى 83ر1135 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض 6ر0 بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 4ر0 بالمئة أيضاً ليصل إلى 10ر1138 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية- بنسبة 2ر0 بالمئة إلى 140ر103 بعدما لامس المؤشر 65ر103 الثلاثاء، وهو أعلى مستوياته منذ ديسمبر/ كانون الأول 2002. ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وأشار إلى ثلاث زيادات جديدة في العام المقبل. وقد يؤدي ارتفاع الفائدة العام القادم إلى تعزيز الدولار بما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية مثل الذهب أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1ر0 بالمئة إلى 10ر16 دولار للأوقية بعدما بلغت الجلسة السابقة أدنى مستوياتها منذ 11 أبريل/ نيسان عند 59ر15 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 4ر0 بالمئة إلى 40ر919 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 2ر0 بالمئة إلى 50ر662 دولار للأوقية بعدما لامس أدنى مستوى له في نحو شهر ونصف الشهر عند 22ر660 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

هذا وارتفعت أسعار النفط بفعل توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية على الرغم من ضعف نشاط التداول قبيل عطلة عيد الميلاد. وجرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بسعر 56ر53 دولار للبرميل بحلول الساعة 34ر06 بتوقيت جرينتش بارتفاع قدره 26 سنتاً عن سعر آخر تسوية. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 57ر55 دولار للبرميل بارتفاع قدره 22 سنتاً.