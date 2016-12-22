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رقم الخبر: 182882 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 17:22 الاقسام: محليات  
السفير الايراني في بيروت يهنيء الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية

السفير الايراني في بيروت يهنيء الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية

هنأ السفير الايراني في بيروت محمد فتح علي خلال اتصال هاتفي اجراه مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هنأه لتشكيله الحكومة الجديدة في هذا البلد.

وقال السفير فتح علي خلال هذا الاتصال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للتعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة في جميع المجالات داعيا الى تنمية العلاقات بين طهران وبيروت في مختلف القطاعات.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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