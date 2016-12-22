هنأ السفير الايراني في بيروت محمد فتح علي خلال اتصال هاتفي اجراه مع رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري هنأه لتشكيله الحكومة الجديدة في هذا البلد.

وقال السفير فتح علي خلال هذا الاتصال ان الجمهورية الاسلامية الايرانية مستعدة للتعاون مع الحكومة اللبنانية الجديدة في جميع المجالات داعيا الى تنمية العلاقات بين طهران وبيروت في مختلف القطاعات.



