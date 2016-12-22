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رقم الخبر: 182881 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 17:13 الاقسام: عربيات  
نتنياهو يعرض علاج الجرحى من حلب في مستشفيات إسرائيلية

نتنياهو يعرض علاج الجرحى من حلب في مستشفيات إسرائيلية

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي من وزارة الخارجية البحث عن سبيل لجلب السوريين الجرحى من مدينة حلب، لتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

وقال بنيامين نتنياهو، إنه طلب من وزارة الخارجية بحكومته أن تبحث عن سبيل لجلب السوريين الجرحى من مدينة حلب، لتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله إنّ "إسرائيل عالجت آلاف الجرحى من المأساة السورية سابقاً"، مشيراً إلى أنه يسعى الآن "لإيجاد سبيل لجلب سوريين من حلب، نساء وأطفالاً ورجالاً إذا لم يكونوا مقاتلين، لتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية".

ومنذ بداية الأزمة السورية ذكر الكيان الإسرائيلي علنيا أنه قام بمعالجة جرحى مدنيين ومسلحين في جنوب سوريا، وسبق أنّ مراسلة الميادين في فلسطين نقلت عن مصادر طبية إستقبال مشفى نهاريا بالقرب من عكا نحو 106 جرحى من جبهة النصرة، واوضحت هذه المصادر أن نقل هؤلاء إلى المشفى تم بسيارات إسعاف تابعة للجيش الإسرائيلي تحت حراسة مشددة.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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