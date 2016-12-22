* لابد من دعم سوريا والعراق للقضاء على الارهاب.. والتعاون بين ايران وارمينيا ضروري لاجتثاث هذه الظاهرة * الرئيس الارميني: زيارة روحاني الى يريفان تشكّل فرصة تأريخية لتنمية العلاقات مع طهران

فيما يستقبل رسميا في ارمينيا المحطة الأولى من جولته التي تشمل أيضاً كازاخستان وقرغيزيا

غادر الرئيس الايراني حسن روحاني ارمينيا، مساء الأربعاء، في ختام زيارته لها متوجها الى كازاخستان المحطة الثانية من جولته التي تشمل قرغيزيا ايضاً، وكان الرئيس روحاني قد استقبل رسميا صباح اليوم، من قبل نظيره الارميني سرج سركيسيان بالعاصمة يريفان. وفور الانتهاء من مراسم الاستقبال بدأ الرئيسان محادثاتهما الرسمية.

وتناولت المحادثات تعزيز العلاقات وتعميق التعاون المشترك في مختلف المجالات الثنائية والاقليمية والدولية وايجاد تحرك في العلاقات بين طهران ويريفان.

وقد اعتبر الرئيس روحاني، الارهاب مشكلة كبرى للمنطقة، مؤكدا ضرورة التعاون بين ايران وارمينيا في مسار اجتثاث جذور هذه الجرثومة الخطيرة من المنطقة.

واضاف خلال محادثات الوفدين الايراني والارميني رفيعي المستوى والتي جرت، ظهر الاربعاء: إن ايران وارمينيا يمكنهما عبر التعاون مع بعضهما بعضا في مجال سكك الحديد، وربط سكك الحديد الايرانية من الخليج الفارسي الى البحر الاسود وان يكون لهما في اطار ممر (الشمال – جنوب) تعاون ترانزيتي ايجابي يخدم مصلحة المنطقة كلها.

كما اكد الرئيس روحاني على تطوير العلاقات بين البلدين في قطاع الطاقة ومنه زيادة صادرات الغاز من ايران الى ارمينيا وانشاء الخط الثالث لنقل الكهرباء بين البلدين.

واكد ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وارمينيا وقال: انه وبغية تطوير العلاقات الاقتصادية ومنها في مجال التعاون التقني – الهندسي، ينبغي علينا العمل في سياق تسهيل العلاقات المصرفية بين البلدين.

واعتبر الرئيس روحاني منطقة ارس الحرة في الحدود بين ايران وارمينيا بانها يمكنها ان تشكل ارضية مناسبة لتنمية التعاون الثنائي، مؤكدا ضرورة العمل في مسار الحفاظ على ظروف البيئة في هذه المنطقة.

واشار الى ان القطاع الخاص والمستثمرين والناشطين الاقتصاديين الايرانيين والارمينيين يمكنهم في ظل الاستفادة من الفرص والطاقات العالية المتاحة في البلدين، ان يكون لهم تعاون وانشطة مشتركة واضاف: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى لتطوير العلاقات مع الدول الاعضاء في اتحاد (اوراسيا) بهدف الوصول الى التجارة الحرة.

واكد على توطيد العلاقات والتعاون بين ايران وارمينيا في مختلف المجالات الدولية واشار الى قضية قرة باغ قائلاً: اننا نرغب بان تسعى ارمينيا وجمهورية آذربايجان في هذا المجال، كدولتين صديقتين وجارتين لايران، بحسن النوايا على اساس قاعدة (الربح – ربح) وعن طريق التفاوض، للوصول الى حل منصف وداعم للاستقرار ومفيد لشعبي البلدين.

واعتبر الرئيس الايراني، الارهاب مشكلة كبرى للمنطقة، مؤكدا على التعاون بين ايران وارمينيا في مسار اجتثاث جذور هذه الجرثومة الخطيرة من المنطقة.

و خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الارميني سرج سركيسيان اكد الرئيس روحاني ضرورة دعم حكومتي سوريا والعراق للقضاء على الارهاب، لافتا الى ان لا حل عسكريا للوصول الى السلام وانه يتوجب ان نشهد الأمن والاستقرار بالمنطقة عبر الحوار والتفاوض.

ووصف طاقات طهران ويريفان بانها وفيرة ومتنوعة، واضاف: إن بعض هذه الطاقات قد تم الاستفادة منها واستثمارها فيما البعض الآخر ينبغي علينا تفعيلها خلال الأشهر والاعوام القادمة.

وقد وقع الوفد الايراني مع الجانب الارميني خلال الزيارة خمس وثائق للتعاون، في مختلف المجالات فضلا عن عقد ملتقى لرجال الاعمال الايرانيين والارمينيين.

كما وقع البلدان على مذكرة للتفاهم حول التعاون بين المتحفين الايراني والارميني، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الرياضة والشباب الايرانية ووزارة الرياضة والشباب الارمينية، من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وتعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومتان الايرانية والارمينية حول الاستخدام المشترك للمعبر الحدودي (نوردوز- مغري) بين البلدين، ومذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة الداخلية الايرانية ووزارة الظروف الطارئة الارمينية، ومذكرة التفاهم للتعاون السياحي بين مؤسسة السياحة والتراث الثقافي الايرانية ووزارة التنمية الاقتصادية والاستثمار الارمينية، من أبرز ما تم الاتفاق عليه بين البلدين.

ويرافق رئيس الجمهورية في جولته على دول ارمينيا وكازاخستان وقرغيزيا، وزراء الجهاد الزراعي محمود حجتي، والخارجية محمد جواد ظريف، والطاقة حميد جيت جيان، والتربية والتعليم دانش اشتياني، والمستشار الثقافي لرئيس الجمهورية حسام الدين آشنا.

وقد أكدت الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية ارمينيا في البيان المشترك الذي صدر، عصر الاربعاء، خلال الزيارة الرسمية للرئيس الايراني الى يريفان، على ضرورة ان تشهد العلاقات بين البلدين وتيره متصاعدة .

وصرح البيان ان الرئيسين روحاني وسركيسيان، أعربا عن ارتياحهما لمستوى العلاقات المتينة المبنية على اواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين، وشددا مرة اخرى على الارادة الراسخة في المزيد من ارتقاء العلاقات الثنائية.

وبالتزامن مع هذه الجولة ستحضر وفود من الناشطين الاقتصاديين وأصحاب الاعمال من القطاع الايراني الخاص في ارمينيا وكازاخستان وقرغيزيا، حيث سيوقعون عدة وثائق مع شركائهم الاقليميين فضلا عن عقد ملتقيات مشتركة مع نظرائهم في هذه الدول الثلاث.

وقبيل بدء جولته اكد الرئيس روحاني، في طهران: إن سياسة ايران تركز على ترسيخ العلاقات مع دول الجوار التي تتميز بأهمية بالغة بالنسبة لنا من الناحية الاقتصادية والأمن القومي، وان البلدان الثلاثة التي سأزورها، ارمينيا وكازاخستان وقرغيزيا تقع الى الشمال من ايران وفي آسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، وتعتبر من دول الجوار الشمالي لايران، وهذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة من رؤساء هذه البلدان الذين زاروا ايران خلال السنوات الماضية.

وأستطرد قائلاً بان ايران ترتبط بعلاقات اقتصادية طيبة مع هذه الدول ويمكن تطويرها. وفي مجال الخدمات الفنية والهندسية فان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها الاستعداد الجيد لإنجاز المشاريع في هذه الدول.

واشار رئيس الجمهورية الى فعالية عشرات الشركات الايرانية في البلدان الثلاثة، فضلا عن ان ارمينيا وكازاخستان وقرغيزيا، من اعضاء المجمع الاقتصادي الاورآسيوي، وايران ارتبطت بعلاقات وثيقة مع هذه الدول خلال السنوات الاخيرة.

وصرح بان طهران تسعى الى علاقات اقتصادية بتعريفة تفضيلية مع هذه الدول، ومن ثم اقرار التجارة الحرة، لذا فان هذه الدول تحظى بأهمية بالنسبة لنا من الناحية الاقتصادية.

وقال: إن ارمينيا وكازاخستان وقرغيزيا، تعتبر ممرا لايران الى الغرب أو الشرق أو الشمال، وايران قادرة وعن طريق ارمينيا من الوصول الى البحر الاسود والارتباط بالدول الغربية واوروبا.

واشار رئيس الجمهورية الى الارتباط مع كازاخستان عن طريق سكك الحديد وعبر هذا الطريق يمكن الوصول الى بعض الدول الشمالية والغربية.

من جهة آخرى صرح الرئيس روحاني بان القضايا الاقليمية مثل موضوع الارهاب وانعدام الأمن وكذلك اتحاد وجهات النظر في القضايا الاقليمية، من المواضيع التي ستطرح للمناقشة خلال اللقاءات مع قادة الدول الثلاث.

وأعرب رئيس الجمهورية عن أمله في ان تثمر الزيارة عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية، وقال: إن ثقافة وحضارة واحدة تربط ايران بهذه الدول، وان العلاقات الثقافية مع هذه الدول مهمة جدا.

هذا واكد رئيس جمهورية ارمينيا (سيرج سركيسيان) لدى استقباله السفير الايراني، الثلاثاء، ان زيارة الرئيس روحاني الى بلاده تشكل فرصة تاريخية وهامة لتنمية العلاقات بين البلدين، داعياً الى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين للنهوض بمستوى العلاقات الثنائية.

بدوره، اكد السفير الايراني لدى يريفان، خلال اللقاء مع الرئيس الارميني، اكد على اهمية العلاقات التي تجمع البلدين.