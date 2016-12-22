وفي المجمل استوردت الهند 4.28 مليون برميل من النفط الخام في المتوسط خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى نوفمبر تشرين الثاني من العام الحالي مقابل 3.98 مليون برميل يوميا في العام الماضي بزيادة 7.6 بالمئة.

فيما تراجعت واردات الهند من النفط الإيراني 19 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني من مستوى قياسي مرتفع في الشهر السابق بعدما رفعت السعودية والعراق مبيعاتهما إلى ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم لتستعيدان بذلك مكانتهما كأكبر موردين للنفط.

وأظهرت بيانات رصد السفن وتقرير أعده مركز أبحاث وتوقعات النفط في تومسون رويترز، أن الشحنات من ايران بلغت نحو 620 ألف برميل نفط يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنة مع 765 ألفا و500 برميل يوميا في أكتوبر/ تشرين الأول و138 ألفا و100 برميل يوميا في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015.

ويأتي الانخفاض في نوفمبر/ تشرين الثاني قبل اتفاق الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين على خفض الإنتاج بهدف دعم أسعار النفط الضعيفة.

وأظهرت البيانات أن متوسط واردات الهند من النفط الإيراني خلال الفترة من أبريل/ نيسان وحتى نوفمبر تشرين الثاني -وهي الشهور الثمانية الأولى من السنة المالية- في الهند زادت 126 بالمئة إلى 532 ألفا و100 برميل يوميا. وقفزت حصة إيران من المشتريات الكلية إلى 12.5 بالمئة مقابل 5.9 بالمئة في الفترة المقابلة قبل عام.





