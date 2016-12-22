ايران تشحن مليون برميل من مكثفات الغاز الى أوروبا أعلن المدير التنفيذي لشركة مجمّع غاز حقل بارس الجنوبي، عن تصدير اوّل شحنة بحجم مليون برميل من مكثفات الغاز الى اوروبا.