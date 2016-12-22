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رقم الخبر: 182878 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 16:57 الاقسام: سياسة  
ايران تشحن مليون برميل من مكثفات الغاز الى أوروبا

ايران تشحن مليون برميل من مكثفات الغاز الى أوروبا

أعلن المدير التنفيذي لشركة مجمّع غاز حقل بارس الجنوبي، عن تصدير اوّل شحنة بحجم مليون برميل من مكثفات الغاز الى اوروبا.

وأوضح مسعود حسيني لـ شانا، بان الشحنة توجهت عبر سفينة الى دول اوروبية.
من جهة اخرى اكد حسيني أن حجم انتاج المكثفات في المجمّع تجاوزت 125 مليون برميل منذ 20 مارس/آذار وحتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

 

 
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