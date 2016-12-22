أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في العاصمة التركية أنقرة، أن اغتيال السفير الروسي في أنقرة ناجم عن انتشار الفكر المتطرف، مشددا على أنه لا ينبغي منح الفرصة للمتطرفين بالتدخل في شؤون الدول.

ولدى حديثه للمراسلين اليوم الاربعاء بشأن اغتيال السفير الروسي في انقرة والترتيبات التي اتخذتها السفارة الايرانية لاجتياز المرحلة الراهنة في تركيا بهدف توفير الامن للبعثات والدبلوماسيين الايرانيين، قال محمد ابراهيم طاهريان فرد: ان اغتيال أندريه كارلوف، جريمة ناجمة من انتشار الفكر المتطرف، مؤكدا أن على دول المنطقة والعالم ان تحارب ظاهرة التطرف والارهاب المشؤومة بشكل شامل وجدي وعميق.

توفير الامن وحراسة الاماكن والكادر الدبلوماسي الاجنبي بعهدة البلد المضيف

وبشأن موقف السفارة الايرانية إزاء هذه العملية الارهابية، قال طاهريان فرد أنه اتصل بمسؤولي السفارة الروسية في انقرة وبأسرة السفير الراحل، وأعرب عن مواساته لهم، مدينا بشدة بشدة هذه الجريمة.

وأضاف: من المؤكد ان توفير الامن وحراسة الاماكن والكادر الدبلوماسي الاجنبي هو بعهدة البلد المضيف. وبيّن أنه نظرا للأجواء الكاذبة التي تثيرها بعض وسائل الاعلام نشهد التهابا في الاجواء النفسية للمجتمع واستفزازا للرأي العام، وإن عدم السيطرة على هذه الاجواء يمكنها أن تفاقم الوضع، لذلك إذا أمسكت وسائل الاعلام بزمام السيطرة على الأجواء بدلا من الدبلوماسية، فلن يتمكن الساسة من التحكم بالوضع وإدارته، وبالتالي فإنه لن يمكن السيطرة على بروز أحداث مضرة من قبيل اغتيال سفير الاتحاد الروسي.

وصرح السفير الايراني أن من الطبيعي وجود التباين في وجهات النظر فيما يرتبط بتنظيم القضايا الثنائية ومختلف القضايا الاقليمية، إلا ان الدبلوماسيين يسعون دوما لتنمية العلاقات وتوجيه المسار نحو التفاهم والبحث عن اشتراك في الرؤى. فمثل هذه القنوات الدبلوماسية والحوار البناء فتحت بيننا وبين تركيا وأيضا بين تركيا وروسيا، وتناولت كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لذلك لا ينبغي منح المجال للمتطرفين بالتدخل.

وكرر السفير توصيته للمواطنين الايرانيين بالاهتمام بتحذيرات الخارجية الايرانية بعدم التوجه الى الاراضي التركية، وإذا أرادوا الحصول على معلومات عن آخر الاخبار فليراجعوا موقع السفارة الايرانية في أنقرة والقنصليات الايرانية العامة في طرابوزان واسطنبول وارض روم.

وفي الشأن السوري والوضع في حلب، أكد السفير طاهريان فرد أن مدينة حلب جزء لا يتجزأ من سوريا وأن الجيش السوري يسيطر على هذه المدينة، مشددا على أن تواجد ايران في هذا البلد جرى بطلب الحكومة السورية وعلى المستوى الاستشاري