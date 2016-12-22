أعلن تنظيم "فتح الشام"، ("جبهة النصرة" سابقا) في بيان منسوب له، صباح اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن عملية اغتيال السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف، الذي اغتاله أحد رجال الشرطة الأتراك، مساء أول أمس الاثنين.

ونقلت عدة مواقع إخبارية، البيان، الذي تابعته وكالة تسنيم ، والذي يحمل شعار "فتح الشام"، وجاء فيه أن التنظيم يعلن مسؤوليته عن عملية اغتيال السفير الروسي أندريه كارلوف في أنقرة، بإطلاق نار نفذه مولود ألطنطاش، الضابط في الشرطة التركية.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الروسي، أمس الثلاثاء، أن لجنة تحقيق روسية فتحت بشأن مقتل السفير الروسي لدى تركيا أندريه كارلوف، قضية جنائية، بموجب المادة 361 من القانون الجنائي "عمل إرهابي دولي"، حسب سبوتنيك الروسية.

يذكر أن السلطات الروسية أكدت، مساء أول أمس الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول، وفاة سفير روسيا لدى تركيا، أندريه كارلوف، متأثرا بجراح أصيب بها في هجوم بالرصاص في مبنى متحف الفن الحديث في أنقرة، أثناء افتتاح المعرض المصور "روسيا بعيون أتراك".

وأطلق المسلح النار على السفير وهو يلقي كلمة خلال تلك الفعالية، وتمكنت قوات الأمن لاحقا من تصفية المهاجم في تبادل لإطلاق النار، بينما تحدثت وسائل الإعلام التركية عن إصابة 3 أشخاص آخرين في الحادث.