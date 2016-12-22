وقالت سوباشيتش، لدى لقائها واعضاء رابطة الامهات في مدينة سربرنيتسا بالبوسنة بالسفير الايراني لدى سراييفو محمود حيدري يوم الاربعاء، ان اهداف رابطة الامهات في سربرنيتسا وكذلك اتحاد ضحايا وشهود المجازر تتمثل بمتابعة حقوق اسر الضحايا وادانة الضالعين بارتكاب الجرائم والتأكيد ان المنظمات الدولية كانت تستطيع الحد من ارتكاب المجازر الا انها لم تفعل ذلك.

واضافت سوباشيتش انها تأمل ان تزور ايران وتلتقي امهات الشهداء الايرانيين وتتحدث لهم عن الجرائم التي ارتكبت بحق النساء في البوسنة والهرسك.

واعربت عن ثقتها ان امهات الشهداء في ايران هم أكثر من يدرك مصائب البوسنة والهرسك.

وخلال اللقاء قال مدير اتحاد ضحايا وشهود المجازر مورات طاهيروفيتش ان ضحايا الحرب في بلاده بلغت نحو 10 آلاف نسمة فيما تبين الاحصاءات الرسمية للامم المتحدة ان عدد الضحايا 8 آلاف و 372 نسمة بينهم نحو 570 امرأة و 1042 طفلا.

من جهته اشار محمود حيدري سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في البوسنة والهرسك الى الخدمات والمساعدات الانسانية التي قدمتها طهران الى الشعب البوسني اثناء الحرب وبعدها واواصر الصداقة بين الشعبين ثمرة للتجارب المكتسبة والالام المشتركة الناجمة عن معاناة الحرب، موضحا ان المسؤولين الايرانيين شاركوا في مراسم احياء ذكرى مجزرة سربرنيتسا في البوسنة والهرسك على ارفع المستويات.

واعرب السفير الايراني عن أمله بان تكتسب القوى العالمية الدروس والعبر من الاحداث التي وقعت في المنطقة لاسيما سربرنيتسا وتتخذ خطوات حقيقية على طريق ازالة العنف والتطرف والارهاب بعيدا عن المعايير الازدواجية.

ويشار الى ان 10 آلاف مدني لجؤوا الى معسكر اقامته الامم المتحدة في مدينة سربرنيتسا 11 تموز/ يوليو عام 1995 الا انهم غادروه اثر تهديدات اطلقتها القوات الصربية ومن ثم ارتكبت مجزرة ادت الى مقتل الآلاف ودفنهم في مقابر جماعية.