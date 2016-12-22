اعتبر الرئيس الايراني حسن روحاني، الارهاب مشكلة كبرى للمنطقة، مؤكدا ضرورة التعاون بين ايران وارمينيا في مسار اجتثاث جذور هذه الجرثومة الخطيرة بالمنطقة.

جاء ذلك في حديث للرئيس روحاني خلال الاجتماع المشترك للوفدين الايراني والارميني رفيعي المستوى المنعقد بيريفان ظهر اليوم الاربعاء.

واعتبر الرئيس الايراني ان للبلدين حضارة كبرى ومشتركة ومترافقة مع العلاقات الطيبة ذات الماضي الطويل وقال، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية على استعداد لتنمية علاقاتها مع ارمينيا في مختلف المجالات ومنها الطاقة والترانزيت والتعاون الثقافي والعلمي والبحثي.

واضاف، ان ايران وارمينيا يمكنهما عبر التعاون مع بعضهما بعضا في مجال سكك الحديد، ربط سكك الحديد الايرانية من الخليج الفارسي الى البحر الاسود وان يكون لهما في اطار ممر "الشمال – جنوب" تعاون ترانزيتي ايجابي يخدم مصلحة المنطقة كلها.

كما اكد الرئيس روحاني على تطوير العلاقات بين البلدين في قطاع الطاقة ومنه زيادة صادرات الغاز من ايران الى ارمينيا وانشاء الخط الثالث لنقل الكهرباء بين البلدين.

واكد ضرورة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وارمينيا وقال، انه وبغية تطوير العلاقات الاقتصادية ومنها في مجال التعاون التقني – الهندسي، ينبغي علينا العمل في سياق تسهيل العلاقات المصرفية بين البلدين.

واعتبر الرئيس روحاني منطقة ارس الحرة في الحدود بين ايران وارمينيا بانها يمكنها ان تشكل ارضية مناسبة لتنمية التعاون الثنائي، مؤكدا ضرورة العمل في مسار الحفاظ على ظروف البيئة في هذه المنطقة.

واشار الى ان القطاع الخاص والمستثمرين والناشطين الاقتصاديين الايرانيين والارمينيين يمكنهم في ظل الاستفادة من الفرص والطاقات العالية المتاحة في البلدين، ان يكون لهم تعاون وانشطة مشتركة واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى لتطوير العلاقات مع الدول الاعضاء في اتحاد "اوراسيا" بهدف الوصول الى التجارة الحرة.

واكد على توطيد العلاقات والتعاون بين ايران وارمينيا في مختلف المجالات الدولية واشار الى قضية قرة باغ قائلا، اننا نرغب بان تسعى ارمينيا وجمهورية اذربيجان في هذا المجال، كدولتين صديقتين وجارتين لايران، بحسن النوايا على اساس قاعدة "الربح – ربح" وعن طريق التفاوض للوصول الى حل منصف وداعم للاستقرار ومفيد لشعبي البلدين.

واعتبر الرئيس الايراني، الارهاب مشكلة كبرى للمنطقة، مؤكدا على التعاون بين ايران وارمينيا في مسار اجتثاث جذور هذه الجرثومة الخطيرة في المنطقة.