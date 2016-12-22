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رقم الخبر: 182871 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 16:20 الاقسام: محليات  
القنصليات الايرانية في تركيا تزاول نشاطها لوقت محدود يومي الخميس والجمعة

القنصليات الايرانية في تركيا تزاول نشاطها لوقت محدود يومي الخميس والجمعة

أصدرت السفارة الايرانية في تركيا اليوم الاربعاء بيانا اعلنت فيه بان القنصليات الايرانية في هذا البلد ستزاول نشاطها لوقت محدود يومي الخميس والجمعة.

وقالت السفارة في بيانها، انه وبغية المساعدة في انجاز الشؤون الادارية للرعايا الايرانيين سيتم تقديم الخدمات القنصلية في قنصليات الجمهورية الاسلامية الايرانية في اسطنبول وطرابزون وارضروم والقسم القنصلي في السفارة بانقرة يوم الخميس والجمعة (22 و 23 كانون الاول / ديسمبر) بصورة محدودة ومن الساعة العاشرة صباحا لغاية الثانية عشرة ظهرا.
وكانت القنصليات الايرانية قد اغلقت ابوابها يوم امس الثلاثاء واليوم الاربعاء.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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