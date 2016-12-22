قال أمين مجلس صيانة الدستور آية الله احمد جنتي، ان الدعم الذي تقدمه بعض دول المنطقة ودول أخرى خارج المنطقة للارهابيين تسبب بنمو الارهاب وعودة العنف الي هذه الدول، داعيا دول المنطقة الى التفكير بجدية في اجتثاث التيارات التكفيرية والارهابية.

وأعرب آية الله جنتي خلال الاجتماع الاسبوعي لأعضاء المجلس اليوم الأربعاء، عن أسفه للدعم الذي تقدمه بعض الحكومات للتيارات التكفيرية، وشدد على أن تركيا كانت بوابة دخول الارهابيين الى المنطقة وكان التكفيريون الاوروبيون يمرون عبرها الى سوريا والعراق، الا انه من المؤسف تشهد اليوم هجمات ارهابية، ونيران العنف تستعر في هذا البلد.

وتطرق الى الانتصارات التي حققها محور المقاومة في المنطقة معتبرا أن تحرير حلب غير المرتقب كان خبرا سارا، تحقق بدعم من قبل مقاتلي الاسلام في العديد من بلدان المنطقة، معربا عن أمله بتحرير الموصل قريبا ليزول شر داعش والتكفيريين عن المنطقة.