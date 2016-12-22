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رقم الخبر: 182866 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 15:17 الاقسام: اقتصاد  
انتاج ايران من الصلب يتجاوز 1.5 مليون طن في تشرين الثاني

انتاج ايران من الصلب يتجاوز 1.5 مليون طن في تشرين الثاني

أعلن الاتحاد العالمي للصلب، أن انتاج ايران بلغ 1.585 مليون طن في شهر نوفمبر/تشرين الاول 2016، ارتفاعا عن 1.255 مليون طن المستوى المسجل بالشهر ذاته العام الماضي.

وأوضحت بيانات الاتحاد العالمي، بان انتاج ايران من الصلب في الشهور الـ 11 الاولى من عام 2016، بلغ 16.435 مليون طن، مرتفعا 11 بالمئة عن المستوى المسجل في الفترة ذاتها عام 2015 والبالغ 14.810 مليون طن.
واشارت البيانات الى أن اجمالي الانتاج العالمي لـ 66 بلدا في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بلغ 132 مليون و402 الف طن، مرتفعا 5 بالمئة عن مستوى 126 مليون و114 الف طن المسجل بالعام السابق.





 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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