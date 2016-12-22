  • الخميس ٢٢ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الخميس , ديسمبر 22, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 182865 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 15:18 الاقسام: عربيات  
الجمل: طريق تحرير أسرانا هو طريق المقاومة والجهاد

الجمل: طريق تحرير أسرانا هو طريق المقاومة والجهاد

قال النائب في المجلس التشريعي الدكتور عبد الرحمن الجمل: «لن يهدأ لنا بال حتى ينعم كافة أسرانا بالحرية».

وأكد النائب الجمل خلال الوقفة التضامنية مع الأسيرين شديد وأبو فارة، على أن قضية الأسرى تعد من القضايا الأساسية التي يجب أن يتوحد كافة أطر الشعب الفلسطيني من أجلها والتضامن معها.

وأضاف أن طريق تحرير أسرانا هو طريق المقاومة والجهاد كما صفقة وفاء الأحرار، مشيرا إلى عدم التزام العدو بأي قوانين أو اتفاقيات موجهة لأسرانا وللمواطن الفلسطيني.

وفي نهاية كلمته شكر النائب عبد الرحمن الجمل القائمين على هذه الوقفة التضامنية مع الأسيرين المضربين عن الطعام.

ويخوض الأسيران شديد وأبو فارة إضرابا عن الطعام منذ 88 يوم وهم في حالة صحية صعبة جدا.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: موقع كتائب القسام
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0695 sec