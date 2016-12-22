قال النائب في المجلس التشريعي الدكتور عبد الرحمن الجمل: «لن يهدأ لنا بال حتى ينعم كافة أسرانا بالحرية».

وأكد النائب الجمل خلال الوقفة التضامنية مع الأسيرين شديد وأبو فارة، على أن قضية الأسرى تعد من القضايا الأساسية التي يجب أن يتوحد كافة أطر الشعب الفلسطيني من أجلها والتضامن معها.

وأضاف أن طريق تحرير أسرانا هو طريق المقاومة والجهاد كما صفقة وفاء الأحرار، مشيرا إلى عدم التزام العدو بأي قوانين أو اتفاقيات موجهة لأسرانا وللمواطن الفلسطيني.

وفي نهاية كلمته شكر النائب عبد الرحمن الجمل القائمين على هذه الوقفة التضامنية مع الأسيرين المضربين عن الطعام.

ويخوض الأسيران شديد وأبو فارة إضرابا عن الطعام منذ 88 يوم وهم في حالة صحية صعبة جدا.