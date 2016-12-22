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رقم الخبر: 182864 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 15:14 الاقسام: محليات  
جابري انصاري يصل الى دمشق لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين

جابري انصاري يصل الى دمشق لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين

وصل مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري الى العاصمة السورية دمشق لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين السوريين.

ومن المقرر ان يلتقي جابري انصاري خلال الزيارة الى سوريا؛ الرئيس بشار ورئيس الوزراء محمد عماد خميس ووزير الخارجية وليد المعلم ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد، للبحث في احدث التطورات في سوريا والمنطقة.
وسيتم خلال الزيارة عقد اجتماع اللجنة السياسية المشتركة بين البلدين.
ومن المقرر ان يتوجه مساعد وزير الخارجية الايراني الى بيروت في ختام زيارته الى دمشق، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.
وكان جابري انصاري قد شارك ضمن الوفد الايراني في الاجتماع الثلاثي بين ايران وروسيا وتركيا في موسكو حول القضية السورية.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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