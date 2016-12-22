ومن المقرر ان يلتقي جابري انصاري خلال الزيارة الى سوريا؛ الرئيس بشار ورئيس الوزراء محمد عماد خميس ووزير الخارجية وليد المعلم ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد، للبحث في احدث التطورات في سوريا والمنطقة.

وسيتم خلال الزيارة عقد اجتماع اللجنة السياسية المشتركة بين البلدين.

ومن المقرر ان يتوجه مساعد وزير الخارجية الايراني الى بيروت في ختام زيارته الى دمشق، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.

وكان جابري انصاري قد شارك ضمن الوفد الايراني في الاجتماع الثلاثي بين ايران وروسيا وتركيا في موسكو حول القضية السورية.





