زعم العدو الصهيوني أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، تمتلك ترسانة من الصواريخ ذات تقنية عالية ودقيقة في قطاع غزة.

وذكر موقع "0404" الصهيوني نقلاً عن مسؤولين كبار في وزارة الحرب الصهيونية قولهم: «أن القسام سيستخدم هذه المنظومة من الصواريخ الخطيرة في أي مواجهة مقبلة».

ويسعى العدو الصهيوني ووسائل إعلامه على تضخيم قدرات المقاومة مقارنة بإمكانيات وقدرات جيشه العسكرية الضخمة غير المسبوقة بالشرق الأوسط؛ بغرض تبرير ما تفعله قوات الاحتلال من قتل وتدمير في قطاع غزة المحاصر.