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رقم الخبر: 182862 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 15:09 الاقسام: محليات  
ايران وارمينيا توقعان خمس مذكرات للتعاون المشترك
امام رئيسي البلدين

ايران وارمينيا توقعان خمس مذكرات للتعاون المشترك

وقع المسؤولون الايرانيون والارمينيون في العاصمة يريفان امام الرئيس حسن روحاني ونظيره الارميني سرج سركيسيان، على خمس مذكرات للتعاون في مجالات السياحة والمتاحف والرياضة والشؤون الحدودية.

وتعد الاتفاقيات التي وقعتها الحكومتان الايرانية والارمينية حول الاستخدام المشترك للمعبر الحدودي (نوردوز- مغري) بين البلدين، ومذكرة التفاهم للتعاون بين وزارة الداخلية الايرانية ووزارة الظروف الطارئة الارمينية، ومذكرة التفاهم للتعاون السياحي بين مؤسسة السياحة والتراث الثقافي الايراني ووزارة التنمية الاقتصادية والاستثمار الارميني، من أبرز ما تم الاتفاق عليه بين البلدين.

كما وقع البلدان على مذكرة للتفاهم حول التعاون بين المتحفين الايراني والارميني، ومذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الرياضة والشباب الايرانية ووزارة الرياضة والشباب الارمينية، من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وبدأ الرئيس روحاني صباح اليوم الأربعاء زيارة الى ارمينيا وبعد انتهاء زيارته لها ومباحثاته مع كبار المسؤولين فيها سيزور كازاخستان وقرغيزيا.

 

ايران وارمينيا توقعان خمس وثائق للتعاون المشتركايران وارمينيا توقعان خمس وثائق للتعاون المشترك
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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