  • الخميس ٢٢ ربیع الاول ١٤٣٨
  • الخميس , ديسمبر 22, 2016
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 182858 تاريخ النشر: كانون الأول 21, 2016 الوقت: 14:59 الاقسام: عربيات  
خلافات بين المجموعات المسلحة تعيق إخراج الدفعة الأخيرة من شرق حلب

خلافات بين المجموعات المسلحة تعيق إخراج الدفعة الأخيرة من شرق حلب

أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأن تأخير خروج الدفعة الأخيرة من المسلحين وعائلاتهم من الأحياء الشرقية لمدينة حلب ناتج عن خلافات بين المجموعات المتطرفة.

كما بينت الوكالة السورية أن المسلحين منعوا دخول الحافلات التي كانت ستقل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى والأطفال والنساء من بلدتي كفريا والفوعة إلى حلب.

وذكرت المصادر أنه كان من المقرر وصول 8 حافلات تنقل عشرات الحالات الإنسانية والعائلات، من بلدتي كفريا والفوعة إلى مدينة حلب، بالتوازي مع إخراج 62 حافلة تقل المئات من المسلحين وعائلاتهم إلى ريف حلب الجنوبي الغربي.

وأوضحت المصادر أن الخلافات بين المجموعات المسلحة داخل أحياء الزبدية والمشهد وصلاح الدين والأنصاري، تسببت بتأخير إخراج من تبقى من مسلحين وعائلاتهم وإجلاء المزيد من الحالات الإنسانية والعائلات من بلدتي كفريا والفوعة.

وأكدت المصادر أن السلطات السورية حريصة على إنجاز اتفاق إخلاء مدينة حلب بالكامل من السلاح والمسلحين، وإجلاء مئات الجرحى والمرضى والأطفال والنساء من بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين من قبل التنظيمات المسلحة بريف إدلب الشمالي.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم، الاثنين، إجلاء 700 من الجرحى والمرضى والنساء والأطفال من بلدتي كفريا والفوعة، ونقلهم إلى مركز جبرين للإقامة المؤقتة، في حين تم إخراج أكثر من 4 آلاف مسلح وعائلاتهم من الأحياء الشرقية لمدينة حلب إلى ريف المدينة الجنوبي الغربي.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: سانا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0657 sec